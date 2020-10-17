紐約期油收市受壓　續徘徊40美元關

投資者擔心歐洲和美國的新冠肺炎確診宗數趨增，會影響當地的燃料消耗需求，加上美元回穩，令國際油價周五(16日)承壓。

紐約11月期油收報每桶40.88美元，跌8美仙或0.19%，全周累升約0.69%。布蘭特12月期油收報每桶42.93美元，跌0.23美元或0.53%，全周累升約0.18%。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)的技術委員會會議在周四(15日)結束，與會者亦表達了石油供應增加的擔憂，因為疫情限制了燃料消耗的需求。

投資者關注明年1月，OPEC+將按減產協議放寬每日減產額度200萬桶。而下一次OPEC+會議將於11月30日至12月1日進行，預期將評估減產協議。

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