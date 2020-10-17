美股收市：道指升112點　結束3連挫

美國最新零售數據理想，刺激美股周五(16日)早段做好，但尾市表現反覆，3大指數收市個別發展。道指早段最多曾升348點，其後升幅收窄，收報28,606點，升112點或0.39%，結束連續3日跌勢；標指收報3,483點，升少於1點或0.01%；納指收報11,671點，跌42點或0.36%。

大型科技股普遍向下，亞馬遜收跌1.98%；蘋果公司全日挫1.4%；Netflix和Facebook分別收跌2.06%和0.3%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升0.39%、0.19%、0.79%。

據美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至周三止一周，全球股票基金吸資86億美元，當中美股基金錄得60億美元資金流入，4周最多。期內，全球債券基金及黃金基金亦分別吸資176億及12億美元。

數據方面，美國商務部公布，當地9月份零售銷售按月升1.9%，創3個月最大增幅，並好過預期的0.8%增幅，扣除汽車和汽油後增長1.5%，亦優於預期增長0.5%。

另外，美國10月份密歇根大學消費情緒指數初值升至81.2點，高過預期80.5點。至於9月份工業生產跌0.6%，差過預期增加0.5%。

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