穆迪削英國評級至「Aa3」　料財政惡化局面不會迅速逆轉

評級機構穆迪將英國評級下調至「Aa3」，前景展望為「穩定」。

穆迪指出，英國政府的經濟增長遜於預期，料其財政狀況普遍惡化的局面不會迅速得到逆轉，該國的前景展望穩定反映內在的經濟和制度實力，預計債務將穩定在目前水平。

此外，穆迪認為英國脫歐的不確定性揮之不去，將阻礙下半年的經濟復甦。該國潛在的低增速、高債務以及難以駕馭的政策環境，將給解決經濟、財政和社會挑戰帶來更多阻力。

穆迪又稱，英國債務的增長對未來幾年的債務負擔能力構成風險，尤其是在缺乏減少政府債務的明確計劃的情況下。

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