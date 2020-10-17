【飯碗不保】巨型併購潮來襲！高盛警告將有更多人失業

華爾街撮合巨型交易最多的投資銀行高盛警告，企業併購浪潮恐令工作崗位流失情況加劇。

高盛集團總裁John Waldron預期，將會有更多大型企業蒸蒸日上，大型併購浪潮不斷，而更強大、更健康的公司成為收購方，挖掘利用其所在行業或其他領域的弱點，同時，一旦企業進行合併，本來就面臨自動化威脅的勞動者會發現更多工作崗位消失，意味着將會有更多人加入失業大軍。

Waldron透露，該行客戶更想主動出擊進行交易，包括大公司希望合併小公司，而這會產生複雜的社會效應。

此外，美國總統大選將在幾周後舉行，是次大選已經被新冠肺炎疫情的經濟後果重塑，而現在停滯不前的刺激措施談判亦可能破壞就業市場復甦。

央行在疫情期間為支持經濟而設定超低利率環境，Waldron認為市場正授予企業進行併購的「許可證」，變相鼓勵更多合併交易。

2020年為動盪之年，全球經濟不但受疫情打擊，地緣政治局勢亦不斷升溫，然而，高盛卻是當中的最大受惠者之一，因為投資者需求以及希望重新自我定位或融資的企業，提振了高盛核心的華爾街交易和併購撮合業務。高盛及其同行提供有關服務的部門，其收入和利潤率都升至多年以來最高水平。

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