難評估暫緩空置稅對稅收影響　許正宇指財赤下不能再全民派錢

在反修例示威及新冠肺炎疫情雙重打擊下，香港經濟受重挫，政府周五(16日)通知立法會內務委員會，將考慮暫停審議兩項草案，其中包括俗稱一手樓「空置稅」的《2019年差餉(修訂)條例草案》。財經事務及庫務局長許正宇周六(17日)在電台節目中表示，很難評估若撤回個別政策對稅收的影響，形容會是動態的情況。被問到是否向地產商「跪低」時，他指出，香港地少人多是恒久的結構性問題，重申政府仍有魄力處理土地問題，任何政策都是從公共財政的宏觀角度及經濟長遠發展為考慮，目標是盡快恢復經濟活力。

許又表示，政府面對財赤要「睇餸食飯」，相信不能再全民派錢，他強調推出的每項政策都要考慮微觀及宏觀經濟，平衡政府收入及支出。對於有意見認為，政府再推出通脹掛鈎債券(iBond)等同變相派錢，許解釋指，iBond一方面是希望促進債券市場，另一方面從民生角度出發，最低息率保證由1厘變2厘，對市民有一定吸引力。

他續指，與其派錢倒不如審視如何「做大個餅」，發展有需求的新興投資產品，舉例房地產投資信託基金近年的供應及需求都有轉變，在全球低息環境下，市場對穩定回報的投資工具有一定需求，相信房託基金市場有空間進一步擴大。至於疫情令政府需要調整多項公共服務，並鼓勵市民以「轉數快」等電子平台繳交政府款項，可令各部門更靈活調配資源，不涉削減人手。

另外，對於香港9月份發出破產令及清盤令宗數按月飆逾50%，創約4年新高，許認為數字反映香港宏觀經濟情況不理想，預計破產數字持續上升，而政府計劃就「企業拯救」提出立法，債權人可以委派專業人士在45日找出拯救方案，幫助企業重生，亦會諮詢市場人士。

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