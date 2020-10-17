【全球攬炒】疫情肆虐　標普料恐引發第二輪主權降級潮

新冠肺炎衝擊全球經濟，各國政府紛紛推出紓困法案，導致部分國家的財政狀況惡化，評級機構標準普爾警告，疫情恐引發第二輪主權降級潮，未來數月或將下調幾個主要經濟體的主權信用評級，或是提出降級警告。

外電報道，標普全球首席主權分析師Roberto Sifon-Arevalo表示，疫情導致許多國家推出紓困案後已債台高築，單計該機構今年已削近60個國家的信用評級或下調展望，只剩下幾個富裕國家仍然持有較高評級。當中，部分國家的債務規模佔該國國內生產總值(GDP)約15至20%，有關比率一般要4至5年才會出現，若未來3至5年支出維持高水平，情況可能有變。

目前有31國家信用評級展望為「負面」，佔標普信用評估國家將近1/4，「負面」展望通常代表未來幾個月可能進一步降級。全球主要經濟體中，現時澳洲仍維持最高的「AAA」評級，意大利與墨西哥為「BBB」級，西班牙為「A」級。

然而，當主要經濟體疫情再起、更多國家信用評級展望調整為「負面」，情況將令人擔憂。Sifon-Arevalo認為，現在需討論的是歐盟、日本、英國或美國這類高度開發國家的評級，其已實施大規模財政、貨幣政策以抵禦疫情影響，因此重點在於未來的軌迹如何演變，如果出現不同的債務結構，就會調整部分國家的信用評級。

Sifon-Arevalo透露，標普目前正在進行調整，接下來的幾個月也將持續進行，最初可能是調整信用展望，部分國家可能會在幾年後恢復為「穩定」的展望，但亦有些國家可能會遭到進一步下調。

發展中國家中，拉丁美洲、撒哈拉以南非洲這兩個區域的處境更為水深火熱。拉丁美洲的墨西哥、巴西與哥倫比亞，目前信用評級都在最低的「垃圾級」；撒哈拉以南非洲幾個世界上最貧窮、負債纍纍的國家，可能出現更多債務重組和違約。

以非洲為例，贊比亞債務比已超過其GDP規模，該國已請求其國際債權人給予更多時間償還債務，安哥拉與加納等國家的政府收入約一半都用於償還債務利息。Sifon-Arevalo預期，未來在非洲可能會出現更多像贊比亞這樣的例子。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299