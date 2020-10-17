1周10大驚奇：全球股市注定一鑊熟？日本家庭財困好難生仔？

2020年轉眼間已來到10月下旬，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！之後會如何呢？不妨等到11月3日吧！

【1、美國有危機！近半家庭面對財困】

要觀察全球金融市場去向，須從美國入手，目前正有迹象預示危機未除！外國傳媒引述美國一項調查顯示，當地46%的家庭在新冠肺炎危機期間，面臨嚴重的財務問題，其中31%的家庭用光或幾乎用光了他們的儲蓄。

調查顯示，約46%受訪者表示，自美國疫情爆發以來，他們家庭的至少一個成年人失去了工作、失去了生意、被停薪留職或被削減了工資或工時。在年收入低於10萬美元的家庭中，54%的家庭面臨嚴重的財務問題。

拉美裔、非裔和美國原住民家庭面臨嚴重經濟困難的比例分別為72、60和55%。相比之下，亞裔和白人家庭面臨嚴重困難的比例分別為37和36%。

【2、美國有危機！隨時引爆世代暴動】

除了財困外，更隨時引爆世代暴動！美國聯儲局數據顯示，儘管千禧世代佔美國最多勞動人口，但上半年擁有的財富只佔全國比重4.6%。整體來看，上半年嬰兒潮世代擁有的財富佔全國比重超過53%，X世代的財富佔比略高於25%，沉默世代的財富佔比則為17%。

嬰兒潮意指從1946年至1964年出生的人；X世代指1965年至1980年出生的人；沉默世代指1928年至1945年間出生的人。

當然，長輩比年輕世代更富有絕對正常，畢竟有更長的時間賺錢和累積財富，但這項數據顯示，千禧世代擁有的財富遠低於同年齡嬰兒潮世代擁有的財富！回看1989年，嬰兒潮世代當時年紀與現在的千禧世代相若，但擁有的財富佔比達21%，幾乎是目前千禧世代的5倍。

更重要的是，千禧世代儘管受過更良好的教育，但平均來看，經濟狀況比同年齡的父母或祖父母更差。再者，疫情使財富不均的問題進一步惡化，零售、餐飲、教育及酒店業的低薪勞工失業情況明顯，而千禧世代、女性及少數族群佔這些勞動人口的比重最高。

【3、美國有危機！企業今季是破產高峰期】

受疫情衝擊，美國較大型企業年內申請破產的宗數已突破500大關！與評級機構標準普爾同系的標普全球市場情報最新公布的統計顯示，截至10月4日，美國今年內申請破產的較大規模企業達509家，超過2010年以來任何可比較時期的破產申請數量。在申請破產的企業當中，以消費、工業和能源企業佔了大部分。

值得留意的是，截至8月底，今年內申請破產而公司資產在10億美元(約78億港元)以上的大型企業數量達到46家。根據美國司法部數據，往績只有10至12%的企業能夠在成功重組後解除破產，意味絕大部分企業最終恐難逃清盤命運。

若以月份來看，今年6至7月申請破產的大型企業數量最多，2月則最少，明顯受疫情拖累。當中，消費行業的大型破產企業數量最多，達103家，佔比超過總數的20%。由於消費佔美國經濟總量達七成，反映復甦前景絕不明朗。

既然較大型企業經營艱難，小企業自然更堪虞！以往每年末季的感恩及聖誕節為美國小型企業最賺錢的「旺季」，可以佔據全年收入一半，惟今年好景不常，疫情下估計已有數十萬家小型企業倒閉，倘若今季再爆發新一波疫情，相信有更多小企會宣布歇業，尤其是餐廳和零售商，因數據顯示，今年8月有七成的餐廳收入都較一年前減少，主要受限坐、限時賣酒、限時營業等「禁聚令」影響。

【4、巴菲特未顯「神」通 入股日企未見大升】

講到美國，怎能不提「股神」巴菲特！他的投資旗艦巴郡於8月底宣布，以60億美元(約468億港元)的代價，買入日本5家商社各約5%股權。不過，一個半月過後，除了三菱商事之外，另外4家商社股價撐不住了，甚至完全抹去8月底以來的升幅。

巴郡於8月底買入的5家商社股票分別為：伊藤忠商事、住友商事、丸紅、三井物產、三菱商事。除三菱從8月底至今累升8.5%外，其餘4家均在8月底上升幾天後就乏力，伊藤忠與住友升勢已被完全抹去，丸紅與三井升幅目前分別僅剩2.7及3.6%。

分析指出，雖然「股神」效應帶來了短暫刺激，但之後始於缺乏更多利好消息，以及在疫情下，大宗商品市場依然低迷，影響了表現。岩井日星證券分析師西川裕康認為，依其業務不同，5家商社也有贏家與輸家，伊藤忠、三井、三菱可能為贏家，而參與石油交易甚深的住友直到下個財年之前，可能都會不太好。

不過，巴郡曾表示，可能將其中幾家商社的持股比重提高到9.9%。SMBC日興證券分析師森本晃認為，伊藤忠、三井、三菱有可能成為巴菲特增持目標。

【5、日本有危機！四項產業面臨滅頂之災】

事實上，日本經濟實在不好！受新冠肺炎疫情，多個產業陷入經濟困境。外媒本周報道，日本時事通信社的智庫報告顯示，若此情況持續至明年，住宿業、餐飲業、娛樂業中的中小企業將面臨債務危機。

報告顯示，若疫情到2021年持續衝擊經濟，餐飲、住宿、包括電影院和KTV等的娛樂業，以及含美髮沙龍在內的生活服務業，這些產業中的許多中小企業恐面臨債務危機。市場估計，這些產業中約有100萬家為中小型企業。

報告又指出，如果疫情持續到2021年秋季，住宿、餐飲和娛樂業中的中小型企業將需要20多年的時間償還債務；如果疫情持續到2022年春季，生活服務業也將深陷同樣的情況。

若然情況持續，住宿、餐飲、娛樂及生活服務業四項產業面臨的危機，可能蔓延至其他產業及大型企業。野村綜合研究所戰略管理室長梅屋真一郎呼籲，政府應支持經濟活動及促進產業結構整合。

【6、日本悲歌！家庭年收入22萬港元難過活？夫妻慨嘆不用生仔】

誠然，日本經濟「迷失近30年」，民眾生活苦不堪言，今年再加上世紀疫情，可謂雪上加霜。外國傳媒報道，近日當地有篇「家庭年收入300萬日圓(約22萬港元)日子難過，只有夫妻過活都很辛苦了，不用考慮生小孩」的文章引發極大回響，日本網友熱烈討論怎過活。

就此，當地媒體訪問了多位家庭年收入在300萬日圓的受訪者，年齡為10幾歲到60幾歲的男女。「300萬日圓」的意思是如果沒有任何獎金或紅利，每個月收入為25萬日圓(約1.8萬港元)，扣除各種保險費只剩20萬日圓(約1.47萬港元)，如果養育一個年紀還小的孩子還行，但上學之後就會變得很艱難。

有受訪者表示，如果沒有兼職收入，實在很難儲到錢。一名30多歲的女性表示，即使只有夫婦兩人生活都很難，無法出去旅行，更不用考慮生孩子。另外，有北海道的受訪者說，基本生活是沒有甚麼問題，但興趣和娛樂就比較難實現，還有人說這種待遇，買東西時不需猶豫，直接選「最便宜」的就對了。

事實上，這個「數字」引起網民廣大討論，有人認為這個薪金在偏鄉生活相對容易，但對都市人來說就難過了。不過，也有人質疑年收入「300萬日圓」實在太低：「單身就算了，夫妻共同收入怎會才這樣？一般公司職員沒有可能這麼少。」甚至有不少網友批評年收入太低應歸咎於自己能力差及懶惰，總之一切都是自己的責任。

還有調查顯示，很多主婦選擇辭掉工作轉向育兒和做家務，這是權衡下的結果，因為已婚婦女在職場上較吃虧、出勤時間配合不上、送託兒所等費用不划算等原因，也造成家庭收入的貧困和兩極化問題。

根據日本厚生勞動省2019年的國民調查顯示，家庭收入的中位數為437萬日圓(約32萬港元)，平均值為552.3萬日圓(約40.5萬港元)，但有39%的人低於年收入400萬日圓(約29.4萬港元)，其中包括老人和單身者。

【7、新債王警告：美股未來18個月將面臨大崩盤 原因係…】

有「新債王」之稱的雙線資本創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)警告，在未來18個月內，美股將面臨大幅下挫！他認為，投資者都想逃避這次崩盤，相信下一次大崩盤發生時，美股將是表現最差的市場，而這很大程度與美元弱勢有關，投資者須時刻做好準備。

對於分別以投資股票、長年期債券短期債券，以及黃金各1/4比例組成的「永久投資組合」，外媒引述岡拉克指對於投資黃金的1/4比重，並不瘋狂；同樣地，他也不認為持有1/4比例現金有多瘋狂。他重申，這投資組合不錯，因潛在尾部風險存在，此舉可分散投資，投資者須要有這種槓鈴式資產配置(barbelled asset allocation)的概念。

雖然不少評論指美國經濟將現V形復甦，但岡拉克卻認為未來美國經濟前景黯淡，更認為投資者並不完全了解在未來幾個月將會有多少企業倒閉，且這種情況會持續加速。

他表示，下一個非常罕見的股市危機，將在未來幾年出現，投資者要有股市探底的準備，他對自己目前沒有處於即將到臨如過山車般的下跌風險敞口感到慶幸，強調股市交易需要耐心等待機會，如今他一心只想着如何降低風險。

【8、信不信由你！美國細價股預示90%機會「牛」多一年】

「新債王」話未來18個月冧市，往績則預示未來12個月會升？事緣目前美國細價股也加入升市行列，有分析師以史為鑑，表示當小型股指數「羅素2000指數」(Russell 2000)在10天之間大漲10%以上，顯示未來一年美股有90%機會提供不錯的回報。

數據顯示，雖然細價股在今年較早前嚴重跑輸大市，但自9月底以來，科技股遭拋售、拉低大市後，羅素2000指數已上漲近13%，升幅較美股代表標指高出4個百分點。小型股基準「羅素2000指數」目前已接近今年1月創下的今年以來最高水平1,705.2點，僅比2018年的紀錄高位低100多點。

分析認為，小型股的升勢對經濟來說是相當好的信號，這表明投資者對整體經濟充滿信心，不再重押少數成功企業。過去40年來，羅素2000指數在10天之間飆升至少10%只出現過20次。從歷史來看，一旦小型股出現此升勢，未來一年回報有90%機會為「正數」，升幅中位數更介乎14至16%，意味絕非微升。

近年測市準確的「大好友」Canaccord Genuity分析師Tony Dwyer也說，有迹象顯示整體市況好轉，紐約證交所的上漲公司家數相對於下跌公司，比重創歷史新高；標普500成分股中，穩居10天線(反映短期走勢)和200天線(反映長期走勢)以上的公司也變多。

Dwyer稱，不斷擴大的升勢強化核心基本因素好轉的觀點，儘管美股在年底的走勢會持續波動，但他認為，過剩的流動性和全球經濟同步復甦將在中期帶來支持。

至於「升定唔升」，抑或先根據異象升多1年，之後再跟「新債王」的6個月(18個月減去12個月)才大跌？與其「斷估」，倒不如等埋11月3日吧！

【9、全球有危機！民眾不信政府 寧信商家】

不過，有樣是事實，就是全球政府今次已顯現防疫不濟，民眾也難再信任！美國知名獨立經濟智庫米爾肯研究院與哈里斯民調公司聯合發布調查指出，疫情大流行凸顯全球領袖應對這場危機的能力不夠，相信商家、企業能帶領經濟走出困境的人，較相信政府的人多得多。

報告指出，全球超過70%公民表示，他們正處於國家歷史上的最低位，將近2/3受訪者說，他們的領袖與現實脫節，或並未真正關心他們的遭遇。

調查在今年2月至10月進行，共有來自27個國家的2.9萬多人參與。

報告指出，在疫情期間，全球61%的人同意，企業在「確保我的國家繼續運作」方面發揮的作用比政府更大。在所有接受調查的國家中，企業都被視為比政府更可靠、更值得信賴。

在9月份調查的12個國家中，只有中國、馬來西亞和印度的受訪者全力支持他們的領袖採取抗疫措施。美國受訪者每3人，不到1人強力支持政府的應對措施。

調查負責人總結時說：「或許比病毒更糟糕的是，世界舞台上真正具備領導力的領袖寥寥無幾。」

【10、全球有危機！就是「膠」與「天災」】

最後想分享的是，疫情不僅是全球政治及公共衞生危機，也成為環保「噩夢」！這場疫情使防護面罩、手套、外賣食物容器，以及網購產品的「氣泡布」需求激增，但這些物品多數無法回收，同時經濟增長放緩導致石油需求下滑，壓低了新製塑膠的成本，意味降低了採用回收塑膠的誘因。

根據2017年的研究顯示，世界自1950年以來已創造63億噸塑膠廢棄物，91%從未被回收，且其中多數都難以回收，許多回收企業長期都倚賴政府支持。新製塑膠的價格甚至能低到只有最常用回收塑膠的一半。

疫情爆發後，就連以回收塑膠製造的飲料樽都已不符合經濟效益。根據商品顧問公司ICIS的資料顯示，製造瓶子的回收塑膠原料價格較新製塑膠原料高出83至93%。

塑膠是導致氣候變遷的重要原因之一。根據世界經濟論壇(WEF)資料，生產4個塑膠樽所釋出的溫室氣體，相當於一輛汽車行駛一英里的排放量。去年4月有報告也顯示，美國焚燒的塑膠數量是回收數量的6倍。

在新冠肺炎爆發前，多國都已承諾要對只能使用單次的塑膠用品宣戰，但疫情爆發後，相關行動不僅停擺，甚至加速了塑膠廢棄物的增加趨勢。

能源智庫Carbon Tracker研究指出，石油與天然氣產業計劃未來5年支出約4,000億美元，建廠生產新製塑膠原料。相關支出增加的原因在於電動車崛起與引擎效能提升，降低了燃料需求，使業界期望新製塑膠原料的需求能支撐未來石油與天然氣的需求增長；業界預期，亞洲等地新增的數十億中產階級消費者，對塑膠消費品的需求將暴增。

歐洲回收業界也表示，疫情爆發後業務已萎縮逾20%，亞洲部分地區萎縮逾50%，美國一些同業的業務更減少60%。QRS回收公司說，美國已是全球新製塑膠生產成本最低的地區之一，因此愈來愈多新製塑膠進入市場，疫情更助長這個趨勢。

新冠疫情也讓塑膠回收業面臨新問題，根據IICIS數據，歐洲包裝產業第二季對回收材料的需求按年下滑20至30%；在此同時，居家避疫的民眾製造更多回收廢棄物，數量已超過許多回收公司的處理能力。

塑膠污染有礙環保，自然會激化以下危機，就是天災加劇，使經濟前景更難估！聯合國本周發表報告指出，過去20年全球天然災害較前一個20年大增近一倍，主因是氣候變遷，正陷入苦戰。

報告指出，在本世紀的前20年(即2000年至2019年)，全球共發生7,348宗重大天然災害，遠多於1980至1999年間的4,212宗，總計有123萬人喪命，影響42億人口，造成約2.97萬億美元(約23萬億港元)經濟損失。天然災害數量之所以急升，主要由於與氣候相關災害大增，包括洪水、乾旱和暴風雨等極端氣候事件；極度高溫也證實格外致命。

根據報告資料，氣候相關災害數量由上世紀最後20年的3,656宗，大增至過去20年的6,681宗；其中洪災倍增至3,254宗，大型暴風雨也由1,457宗增至2,034宗。

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