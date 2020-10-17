上車客議價5萬元購溱柏開放式戶

中原地產副區域營業經理王勤學表示，大圍站大型新盤搶去大量市場購買力，近期元朗區二手市場600萬至1000萬港元成交有所減慢，600萬元以內的二手成交仍然活躍。當中年輕上車屋苑溱柏本月累錄6宗成交，與上月同期7宗相若。

溱柏10座低層K室，實用面積301平方呎，開放式間隔，叫價443萬元，減價5萬元，以438萬元易手，平均實用呎價14,551元。買家為上車客，心儀屋苑樓齡新，樓價銀碼細，合預算，迅速拍板承接。原業主於2017年3月以378萬元購入單位，現轉手帳面獲利60萬元，單位3年升值約16%。

溱柏本月6宗成交當中，開放式單位佔4宗，成交價由415萬元至438萬元。

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