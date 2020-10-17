新港城高層三房戶減價22萬元交吉沽出

利嘉閣地產分行首席聯席董事劉鵬昌表示，市場新近錄得馬鞍山新港城L座高層5室的二手成交，實用面積約551方呎，為三房兩廁間隔。單位於今年8月中放售，業主原開價920萬港元，日前終以898萬元以交吉形式成功沽出，減價22萬元或約2%，折合實用面積呎價約16,298元。

據悉，原業主於2008年12月，以約286萬元購入上述單位，持貨至今約12年，現轉手帳面獲利約612萬元，物業升值約2.1倍。

新港城本月至今累錄約5宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約16,908元，屋苑現時約有120個單位放售，最低入場價由550萬元起，同類型單位則由865萬元起。

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