中國經濟：中證監指推出公募REITs試點是現實可行選擇

中國證監會副主席李超周五(16日)在北京市2020年基礎設施REITs產業發展大會上表示，房地產投資信託基金(REITs)有利於深化金融供給側改革，增強資本市場服務實體經濟能力。

李指出，在法律法規框架下，從基礎設施領域入手，以「公募資金+資產支持證券」模式推出公募REITs試點是現實可行的一種選擇。完善制度供給及相關政策安排是推動REITs市場長期健康發展的基礎，下一步，將在法律框架和稅收政策等方面進一步明確清晰。

此外，李認為REITs有利於盤活基礎設施存量資產，提供增量資金來源，增強政府和企業的再投資能力，暢通經濟內循環。另一方面，REITs作為權益性金融產品，有利於提升股權融資比重，降低槓桿率、改善資產負債結構，增強風險抵禦能力。

同時，REITs回收資金用於補短板領域，有利於促進基礎設施高質量發展。REITs亦具有流動性較高、收益相對穩定、安全性比較強等特點，可填補當前大類金融產品的空白，拓寬社會資本的投資渠道，滿足不同風險偏好的投資需求。

李又稱，與成熟市場相比，目前中國的基礎設施REITs交易結構和層級多，交易規則有待進一步檢驗。

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