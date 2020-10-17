清水灣半島兩房戶議價15萬元　獲上車夫婦客承接

利嘉閣地產分行(A組)高級市務經理王亦俊表示，該行新近促成將軍澳清水灣半島5座中層E室的二手成交，單位實用面積約521方呎，兩房間隔，望開揚運動場及部分海景。單位由今年8月底開始放盤，原業主開價760萬港元，經議價後減價15萬元或約2%，最終以745萬元獲上車夫婦客承接，折合實用面積呎價約14,299元，屬市場價。

據悉，原業主於2010年11月，以約313萬元購入上述單位，持貨10年，現轉手帳面獲利約432萬元，物業升值約1.4倍。

清水灣半島本月至今累錄3宗二手成交個案。屋苑現時有約50個單位放售，叫價由696萬元起。

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