中美科技戰：美FCC要求華府交代中國聯通是否威脅國家安全

美國聯邦通訊委員會(FCC)周五(16日)去信司法部及其他聯邦政府部門，要求交代中國聯通在美國的業務是否對美方構成國家安全威脅。

FCC要求行政部門於11月16日前，說明中國聯通是否及如何讓中國政府控制、利用及影響，以及附帶的國家安全和執法風險，交代是否有緩解措施應對任何憂慮。

FCC專員羅森沃塞爾(Jessica Rosenworcel)上月曾稱，需盡快完成檢閱，決定有關企業是否對美國國家安全構成威脅。

據報道，中國聯通已在美國經營近20年的業務，並向客戶提供往返美國的國際電訊服務。

早於今年4月，FCC已警告可能撤銷中國電信、中國聯通、太平洋網絡有限公司及其子公司ComNet(USA)在美的營運許可，上述公司的駐美分部均促請FCC切勿取締其在美的營運資格。

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