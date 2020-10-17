摩通：人民幣對G10貨幣影響力與日俱增

摩根大通策略師Paul Meggyesi等發表報告指出，今年十國集團(G10)貨幣與人民幣的關聯性大幅上升，而多種新興市場貨幣與人民幣的聯動則大幅降低。又認為今年美元兌離岸人民幣對G10匯率的影響，與歐元兌美元一樣大。

此外，摩通指過去一年，離岸人民幣更普遍地代表全球周期的更廣泛輪廓。早在2018至2019年，離岸人民幣走勢主要反映貿易戰風險，主要通過對商品製造和出口部門的整體影響，可以更直接滲透亞洲和其他新興貨幣。

對於新冠肺炎疫情引發的防疫封鎖措施，摩通指中國在最初的恐慌和封鎖中一直處於先鋒地位，並且在封鎖後的周期性復甦中處於領先地位。

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