「疫」市擴版圖　美銀行石油業現合併浪潮

美國區域性銀行First Citizens BancShares周五(16日)同意收購CIT Group，涉資22億美元股份，為去年BB&T及SunTrust合併後最大宗金融業收購，而兩家銀行合併後資產逾1,000億美元。

交易完成後，First Citizens股東將佔新公司61%股權，CIT股東則只餘下39%股權。

美國大型區域性銀行PNC行政總裁William Demchak今年5月曾表示，歷史經驗顯示，市場混亂期間機會處處，該行正準備行動。PNC較早前悉售手上基金公司貝萊德股份，套現逾百億美元，伺機出擊。

受消息刺激，First Citizens周五股價曾升11%至393.69美元，CIT股價更漲27%至25.12美元。

另方面，消息指，美國第3大石油公司康菲石油(ConocoPhilips)最快下周一(19日)公布收購頁岩油商Concho Resources，勢是今年油價大冧後最大宗頁岩油收購交易。Concho股價周五跌1.9%至48.6美元，市值96億美元。

資料顯示，上述兩家石油公司第2季合共每日開採約130萬桶頁岩油，媲美業界龍頭雪佛龍及西方石油(Occidental)。

本月較早前，雪佛龍完成收購Noble Energy，而Devon Energy上月宣布收購頁岩油商WPX Energy。

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