柏傲莊I開售：速沽232伙　套逾28.6億元

消息透露，今日共錄得62組大手買家認購3伙或以上單位，共涉194伙，其中最大手買家選購4伙三房戶，涉資5,748.8萬元。而買家佔6成來自新界區，3成則來自九龍及1成屬港島客。當中8成為用家、兩成為投資客。

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