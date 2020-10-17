柏傲莊I開售：速沽232伙 套逾28.6億元
2020年10月17日 20:58
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新世界發展營業及市務部總監黃浩賢
新盤開售成績報捷。新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊I，周六(17日)首天進行A1及A2組別銷售，推出共234伙，獲大批準買家到場選購單位。消息指，項目單日沽出232伙，套現逾28.6億港元。其中首天未售之2個單位將於周日(18日)B組一同推售，涉共159伙。
消息透露，今日共錄得62組大手買家認購3伙或以上單位，共涉194伙，其中最大手買家選購4伙三房戶，涉資5,748.8萬元。而買家佔6成來自新界區，3成則來自九龍及1成屬港島客。當中8成為用家、兩成為投資客。
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