花旗：Prime Day表現失色　亞馬遜提早聖誕促銷

網購巨人亞馬遜一連兩日的會員促銷日Prime Day經已在周三(14日)結束，但不足48小時，公司隨即在周五(16日)宣布開始聖誕促銷活動，涉及不同類別的產品包括玩具、服裝、電子產品及家庭用品。

受疫情影響，亞馬遜Prime Day由原來7月中，押後至本周才舉行，此舉亦打亂整個零售行業的部署，不少競爭對手如沃爾瑪、Target及百思買(Best Buy)被迫在Prime Day期間推出優惠，甚至提早一個月推出年尾假期旺季的減價折扣。

另一方面，花旗發表報告，指出Prime Day銷售表現或較往年失色，該行引述市場研究公司SimilarWeb的數字，顯示今年Prime Day期間的網上資訊流量持平，去年則錄得8%增長。

報告並特別提到，在2016年至2019年期間，亞馬遜均以「歷來最大」或「亞馬遜歷史上最大的購物盛事」來形容Prime Day的銷售成績，但今年僅表示為旗下中小商戶帶來35億美元銷售額。

該行分析員認為，Prime Day表現遜色的可能原因包括舉行日期押後、疫情令消費形態轉變，以及時間太過接近假期零售旺季，但即使如此，相信亞馬遜仍受惠疫情加速網購消費的趨勢。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299