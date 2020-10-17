中國經濟：分析員料第3季增長5.5%　明年首季或勁彈15%

隨着中國率先走出疫情，經濟元氣亦最快恢復，內地周一(19日)將公布第3季國內生產總值(GDP)，據外電調查顯示，分析員平均預期增長加速至5.5%，勢收復今年上半年的失地，首3季合計料較去年同期增長0.7%。

中國經濟經過首季收縮6.8%後，次季已回復增長3.2%。麥格理首席中國經濟師胡偉俊預期內地第3、4季經濟續增長約5%及5.5%，更預期明年首季增長或達15%，主要是今年首季基數甚低。

國際貨幣基金組織(IMF)本周已把中國全年經濟增長預測上調至1.9%，有望成為全球唯一錄得正增長的主要經濟體，明年增長或加快至8%。

各經濟環節中，工業生產已強勁復甦，主要受惠口罩和醫用防護產品出口旺盛，以及全球在家工作帶動電腦設備的需求，9月出整體口增長9.9%，連升4個月。

至於內地的固定資產投資今年首兩個月破紀錄插42.5%，跌勢持續至8月，經濟師估計周一出爐的9月份數字將轉為正數。

消費是中國復甦最弱的一環，零售銷售在今年首7個月均錄得跌幅，到8月才回升按年0.5%，年初至今仍累跌約9%。最近的消費復甦似乎依靠高收入人士在奢侈品和度假方面開支的支撐。

除非9月和今年餘下日子大幅增長，否則今年零售銷售仍將萎縮，這反映聘請大量人手的的餐飲業和小店舖受到疫情衝擊。

胡偉俊在報告中指出，中國經濟復甦步入正軌，但箇中會出現變化，預期房地產和基礎設施固定資產投資增長將很快達到頂峰，未來復甦要靠製造業投資和消費。

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