華爾街交易收入今年勢破千億美元 邊間大行最和味...

華爾街5大投資銀行─高盛、摩根士丹利、花旗、美國銀行及摩根大通，本周先後公布第3季業績。據統計顯示，5家大行首3季交易部門收入合共累近840億美元(約6,552億港元)，超過2010年以來任何一年的全年水平。

以此推算，華爾街5大行全年交易收入將輕易升破千億美元大關，似乎未受到很多交易員因為疫情，需要在家工作的影響。

自新冠肺炎疫症爆發後，股市大幅波幅，反而令市場交投變得異常活躍，為投行帶來大筆交易收入，有助抵銷消費業務的疲弱和貸款虧損。摩通、大摩及高盛的交易收入連續3季增長均超過20%。

投行Piper Sandler銀行員Jeff Harte表示，自疫情初期起，從收入角度來說，資本市場確實是亮點，盈利表現相當不錯，尤其是大行。

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