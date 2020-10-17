科技企業佔美股比重升至4成　勁過科網泡沫

據道瓊斯市場數據分析顯示，現時科技股佔美股標指的比率接近40%，若情況持續至年底，勢超過1999年科網泡沫時期的37%紀錄。當中，蘋果公司(Apple Inc.)是首家市值破2萬億美元的美國企業，較早前佔標指的比重高達8%，為1998年開始統計以來最高紀錄。

根據往績，每當一個行業在標指的影響力達到頂峰後，美股之後將出現拋售，包括科技股在千禧後泡沫爆破，以及銀行股在標指的比重於2006年見頂，翌年美國次按爆煲，而能源股的比重於2008年升至最高位，同年爆發金融海嘯。

不過，沒有太多分析員認為現時科技股的估值好像廿年前被高估，理由是盈利增長和利率近乎零，令股價上升變得合理。據FactSet統計顯示，分析員估計科技公司佔標指今年盈利的比率將升至36%。而目前資訊科技股的往績市盈率為28倍，高過標指的24倍，重磅科技股中，亞馬遜市盈率最高，達130倍，Netflix約90倍，Apple及Facebook則均約35倍。

駿利亨德森投資組合經理Alison Porter稱對大型科技股前景依然有信心，主要是業務增長穩定，以及受惠「宅經濟」。摩根資產管理環球策略員David Lebovitz建議客戶吸納估值較熱門互聯網股為低的科技股。

無論如何，以增長為賣點的科技股股價近年節節上升，卻使專注價投資法的投資者「無啖好食」。其中規模100億美元的對沖基金AJO Partners，周三(14日)宣布結業，向投資者退還100億美元，創辦人Ted Aronson致函投資者，把這歸咎於價值股長期跑輸，雖然他仍相信價值投資，但坦言好日子短期內不會出現。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299