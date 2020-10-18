郭家耀：樂遊科技增長前景存不確定性　值得考慮支持私有化

上半年業務受疫情影響，樂遊的業務運作也因海外工作室關閉而受到衝擊，導致上半年產品收入較去年同期出現下降。其中一款研發中產品暫停開發，受研發成本確認為減值影響，拖累毛利減少至4,280萬美元，導致公司錄得578.8萬美元虧損。旗艦產品《Warframe》面對市場激烈競爭，加上與Wegame平台協商新的合作安排，亦令公司收入受到影響。

公司主力開發頂級質量網遊，需要投入大量時間及資源，故一般回報需時。此外，遊戲行業十分依賴創意人才，公司需持續投入人力資源投資，員工成本有持續上升壓力。由於多國的疫情未見穩定，開發進度短期內難以恢復正常，業務增長前景亦存在不確定性。今次私有化正好為股東提供以一個較佳價格退出的機會，值得考慮支持。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299