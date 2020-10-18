郭家耀：樂遊科技增長前景存不確定性 值得考慮支持私有化
2020年10月18日 08:00
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樂遊科技(01089)主要從事PC和主機端視頻遊戲開發及發行，在全球擁有及投資於多個國際知名的遊戲開發工作室，其中包括Digital Extremes和Splash Damage等，成功發行多款備受好評的在線免費遊戲。旗艦產品《Warframe》上線逾7年，用戶數目和遊戲時長在遊戲平台Steam穩居全網排名前十。除了不斷更新營運中的遊戲產品，樂遊亦持續投入資源開發其他產品，逐步豐富新產品線，如《文明Online》、《變形金剛》及《魔戒》等。
公司於8月底獲騰訊(00700)提出私有化，每股作價3.3219元。交易完成後，樂遊將撤銷上市地位。是次要約價格接近公司股價兩年高位，亦較公告前的收市價出現三成溢價，作價算是吸引。
上半年業務受疫情影響，樂遊的業務運作也因海外工作室關閉而受到衝擊，導致上半年產品收入較去年同期出現下降。其中一款研發中產品暫停開發，受研發成本確認為減值影響，拖累毛利減少至4,280萬美元，導致公司錄得578.8萬美元虧損。旗艦產品《Warframe》面對市場激烈競爭，加上與Wegame平台協商新的合作安排，亦令公司收入受到影響。
公司主力開發頂級質量網遊，需要投入大量時間及資源，故一般回報需時。此外，遊戲行業十分依賴創意人才，公司需持續投入人力資源投資，員工成本有持續上升壓力。由於多國的疫情未見穩定，開發進度短期內難以恢復正常，業務增長前景亦存在不確定性。今次私有化正好為股東提供以一個較佳價格退出的機會，值得考慮支持。
正榮金融業務部副總裁郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)
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