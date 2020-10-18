鄺紫珊：美大選令市場波動　多元化布局助減低風險

現在距離美國總統大選只有3周，從民意調查可見民主黨候選人拜登的領先幅度擴大，而對於大選可能出現的結果影響市場的風險也相對增加，市場對此也存在擔憂。

有就美元資產投資的基金經理最近在10月份的調查結果顯示，有六成的基金經理預期大選結果可能會遭到挑戰，將導致第四季市場更為震盪，僅接近一成半的基金經理認為是民主黨會大獲全勝，有8%認為是拜登獲勝但由共和黨掌控參院，只有4%認為是特朗普獲勝。

總統大選之外，美國新一輪財政刺激政策進展也是近期市場最關注的焦點，雖然政策進展受阻，但基金經理對經濟衰退的擔憂卻未有所減退，繼續減低現金的比重，並提高股票的配置，其中有兩成多的基金經理會提高股票的比重，顯示他們對於股市前景仍十分樂觀，而科技股仍是他們最多的投資比重。新冠肺炎已進入新一波的疫情，這是基金經理最為擔憂的問題，反而美國總統大選是他們次擔心的議題。

事實上，無論總統由誰勝出，都必須優先解決美國當前面臨的最大問題，即如何讓經濟擺脫疫情走向復甦。市場投資者最不願面對的情況就是其不確定性，總統大選若產生爭議性的結果，將讓市場面臨較大的震盪壓力，建議投資者採取多元化的投資布局，以減低投資組合的波動風險。但投資者如作中長線的投資，反而可利用總統大選前後可能出現的股市波動，吸納優質的股份。

科技產業具高利潤且資產負債表強勁，是少數有淨現金的行業，在數碼轉型等結構性題材支撐下，科技業仍是具長線增長潛力的產業，建議投資者專注於數碼轉型及其相關的投資主題，包括人工智能及機器學習、雲端運算、金融科技及數碼支付、物聯網、5G、新商務、SaaS、網路安全等，其中雲端運算更是最具長線投資價值的產業。

另外，美國總統大選在即，雖然兩位候選人均支持減低藥價，但醫療政策是否通過並非由總統一人決定，參議院才是關鍵，如果選後參議院改由民主黨居多數，則法案通過的可能性將增加，若總統及參眾兩院均由民主黨拿下，可能會有更廣泛的醫療改革政策推出。現時，很多中小型生物科技公司處於快速增長階段，但仍未踏入成熟或盈利狀況，基金經理會傾向以現金流量折現法來做估值，精選具基本面有吸引力的生物科技的個股來做布局。

目前全球風險將來自於美國大選及疫情的變化，故第四季的看法將較為謹慎，若未來幾個月市場有調整時，均可視為買進的機會。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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