陳樂怡：內需板塊持續熱炒

港股跟隨外圍自9月低位的23,124點反彈逾千點，加上美股似乎於高位受阻，港股預期跟隨整固，支持位於24,000點。此外，中國將於月底舉行五中全會，相關的政策憧憬料會支持港股表現，潛在受惠板塊如新能源及內需消費短線表現料會較佳。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)

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