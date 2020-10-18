陳樂怡：內需板塊持續熱炒
2020年10月18日 08:45
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（Getty Images圖片）
港股跟隨外圍自9月低位的23,124點反彈逾千點，加上美股似乎於高位受阻，港股預期跟隨整固，支持位於24,000點。此外，中國將於月底舉行五中全會，相關的政策憧憬料會支持港股表現，潛在受惠板塊如新能源及內需消費短線表現料會較佳。
美國總統大選方面，拜登支持度領先特朗普的差距進一步擴大，大選的不明朗因素減低，帶動美股早前反彈，資金再次流入科技股。然而，美股反彈至9月初高位後，進一步上升動力減弱。加上，有傳螞蟻集團招股出現阻滯，亦令到香港科技股氣氛降溫。事實上，科技股現水平估值偏高，恒生科技指數在年內高位7,909點料有一定獲利回吐壓力，建議投資者侯調整至10天線(約7,400點)分注部署。個股方面，內需板塊持續熱炒，加上雙十一消費節即將來臨，投資者可侯調整先行考慮兩大龍頭阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)。
於內地十一長假期間，全國零售和餐飲銷售額約1.6萬億元人民幣，按年增速放緩至4.9%，去年同期增長8.5%。雖然長假期銷售按年增速放緩，但在新冠肺炎打擊下，整體表現仍算穩健，承接到8月中國零售扭正的趨勢。預期消費復甦及內循環主題續有炒作，尤其是臨近十四五規劃，擴大內需事在必行。建議投資者關注安踏體育(02020)、周大福(01929)及百勝中國(09987)等優質消費股。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)
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