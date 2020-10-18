陳鳳珠：汽車業正進入旺季　料第四季銷情可延續

近日港股呈現上升趨勢，並突破50天線及100天線水平，惜未能穩守。人行於公開市場作逆回購及中期借貸便利操作，以維持市場的資金流動性。另外，港匯亦持續強勢，即使未有大型新股招股及季結已過，資金仍然持續流入，導致香港銀行體系結餘增加至逾3,000億元，料有助支持股市走勢。

內地的9月份出口以美元計按年增長9.9%至2,397.6億美元，連續4個月錄得正增長，而9月份進口按年增加13.2%至2,027.6億美元，結束兩個月的跌勢，反映內地的出入口情況理想。至於內地首三季的出口按年仍微跌0.8%，進口按年下跌3.1%，貿易順差按年擴闊9%至3,260.5億美元。不過，由於內地復工復產有序推進，進出口訂單逐步恢復，預期第四季內地的進出口有機會表現平穩，為經濟增長帶來支持。至於內地的9月份居民消費價格指數按年升幅為1.7%，料豬肉價格回落，未來通脹壓力或進一步紓緩。鑑於內地將會陸續公布第三季經濟數據，料結果將影響投資氣氛。

除經濟數據外，「金九銀十」的行業數據亦值得關注。據中汽協的資料顯示，內地9月份汽車銷量按年增長12.8%至256.5萬輛，乘用車銷量按年上升8%至208.8萬輛，新能源汽車銷量按年大幅增加67.7%至13.8萬輛。而今年首三季，內地的汽車累計銷量按年仍下跌6.9%至1,711.6萬輛，但跌幅已較首8個月收窄。數據顯示9月份汽車行業顯著回暖，而汽車市場以新能源汽車銷售相對理想。另外，早前內地通過「新能源汽車產業發展規劃」，自2021年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新公交、出租、物流配送等公共車輛，新能源汽車比例不低於80%，相信未來新能源汽車的銷售佔比將會繼續提升。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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