曜熊理財：中國基金見底反彈？

進入9月份以來，市場表現與許多機構持樂觀的預期相反，香港及中國股市持續震盪下跌，許多前期的強勢股也紛紛報跌。但近期境外市場和香港股市持續震盪反彈。同時，人民幣對美元也加速升值。

下半年經濟邊際修復，銀行淨利潤增速亦有望修復，風險壓力可控。歷史顯示，銀行板塊在第四季的表現一般都較為穩健，大多能取得絕對收益。當前銀行板塊處於估值底部。

近期中美對抗沒有出現進一步升級的資訊，美國總統大選的選情似乎愈來愈有利於民主黨候選人，國際金融市場的走勢也對此作出了積極回應。

問題是中國基金反彈的持續性應怎麼估計？各方面的情況表明，市場對疫情捲土重來的風險是有心理準備的。從經濟的基本面看，目前多數投資者對明年第一季和上半年經濟復甦的空間和上市公司盈利回升的力度預期都比較樂觀。因此，經濟的基本面對中國基金反彈的持續性是有支援的。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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