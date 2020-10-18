葉尚志：比亞迪強勢回整 可吼吸納機會
2020年10月18日 09:30
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港股修復衝高至24,800點水平後，又再掉頭出現回整的走勢。雖然互聯網龍頭ATM近期都能再次向上突破創新高，但是其他權重指數股普遍未能跟上，在升市寬度不足的情況下，相信恒指從9月尾低位23,124點展開的反彈行情，已有遇上明顯阻力的可能，估計市況將傾向回整，不宜跌回到24,000點關口以下，否則弱勢盤面將再度浮現。
比亞迪股份(01211)是最近兩個月表現最強的市場焦點股，公司在8月底公布了上半年的中期業績後，股價開始向上突破並且逐步確立升軌，建議可以把握股價強勢回整時的吸納機會。事實上，比亞迪股份的絕對強勢，可以從其在9月份的表現中獲得有效驗證。在9月份，恒指跌了1,718點或6.8%，但是比亞迪股份卻能夠逆市上升有接近58%。另一方面，公司近日也發出最新的盈利預喜，預期今年首9個月的純利，進一步調高至1.16至1.29倍的年增長率，相信可以支持股價伸延升勢。建議可於125港元以下吸納，目標看160元，止蝕於100元。
第一上海首席策略師葉尚志
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