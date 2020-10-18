葉尚志：比亞迪強勢回整　可吼吸納機會

港股修復衝高至24,800點水平後，又再掉頭出現回整的走勢。雖然互聯網龍頭ATM近期都能再次向上突破創新高，但是其他權重指數股普遍未能跟上，在升市寬度不足的情況下，相信恒指從9月尾低位23,124點展開的反彈行情，已有遇上明顯阻力的可能，估計市況將傾向回整，不宜跌回到24,000點關口以下，否則弱勢盤面將再度浮現。

第一上海首席策略師葉尚志

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299