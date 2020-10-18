【星期一．炒啲乜】疫情加上美大選前市場勢波動　投資點揀好？

新冠肺炎疫情持續，歐洲疫情有所反彈，勢將加強有關的封鎖措施。市場亦關注美國新一輪財政刺激政策的進展，而11月初將迎來美國總統大選，其結果勢將增加市場波動風險。

此外，中國周一(19日)將有國內生產總值(GDP)等重磅經濟數據出爐，月底亦將舉行五中全會，分析憧憬相關政策會支持港股表現。而港匯強勢持續，資金續流入，料有助支持股市走勢。投資者可參考以下專家的財經分析及建議作好準備。

1、【鄺紫珊：美大選令市場波動 多元化布局助減低風險】

2、【陳樂怡：內需板塊持續熱炒】

3、【陳鳳珠：汽車業正進入旺季 料第四季銷情可延續】

4、【葉尚志：比亞迪強勢回整 可吼吸納機會】

5、【郭家耀：樂遊科技增長前景存不確定性 值得考慮支持私有化】

6、【曜熊理財：中國基金見底反彈？】

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299