亞洲基金經理看好A股籲買金　對沖美國大選風險

美國總統大選臨近，有調查顯示全球基金經理正準備應對極端的市場波動，亞洲的基金經理亦正採取各種策略對沖大選風險，包括買進中國股票及黃金等。

外電指出，美國基金管理公司T Rowe Price亞太多資產主管Thomas Poullaouec表示，亞太地區收益、經濟復甦強勁、估值有吸引力，集中關注亞洲而非美國是合理的。此外，MSCI亞太指數9月跑贏標普500指數超過2個百分點，短期走勢可望持續。

景順和道富環球投資依然看好中國股市，原因是經濟復甦步伐相對快，而且科技股曝光比例高。寶盛集團(Bank Julius Baer＆Co.)亞洲研究主管Mark Matthews補充，拜登勝利美國大選可能意味着中美關係降溫，利好中國股市。

瑞銀集團全球資產配置負責人Adrian Zuercher對於未來數月前景感樂觀，但仍審謹對待美國大選的風險。該行建議持有黃金、實現收益率多元化。他補充，一些落後的市場現在估值不錯，看好新加坡、香港、泰國和馬來西亞。

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