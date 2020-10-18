中國經濟：深圳將推股指期貨　開展創新企業CDR試點

內地媒體報道，國家發改委發布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清單》，共有六大類40條，其中要素市場化配置方面13條。

清單包括推進創業板改革並試點注冊制落地，建立新三板掛牌公司轉板上市機制；推出深市股票股指期貨，不斷豐富股票股指期貨產品體系；開展創新企業境內發行股票或存托憑證(CDR)試點，完善創新企業境內發行上市制度，推動具有創新引領示範作用的企業發行股票或存托憑證(CDR)並在深交所上市，強化創新企業信息披露，保護投資者合法權益等。此外，營商環境方面8條，科技創新體制方面6條，對外開放方面7條，公共服務體制方面3條，生態和城市空間治理方面3條。

報道稱，發改委副主任寧吉喆表示，上述清單的授權事項分批推出滾動實施。在5年改革試點的總體框架下，發改委將會同有關方面分若干次，滾動研究制定授權清單，按程序報批後推進實施。

他補充，首批授權清單中40條授權事項每條內容都很豐富，據統計20多項需要突破現有法律法規和政策規定，涉及到近百項具體法律法規和政策條款的調整，具有很強的創新性、突破性，將為推動高質量發展釋放巨大的改革紅利。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299