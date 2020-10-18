柏傲莊I開售：陳永傑料今推159伙可沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，沙田柏傲莊I今日(18日)進行首輪B組揀樓，由於昨日(17日)銷情熱烈，帶動今日出席率創近年新高，該行首40號籌客戶出席率高見8成。預料今日出席客戶當中約3成打算購入兩伙，所需資金1,400萬元起。而今日可出售單位159間，料至傍晚可順利沽清。

他預計，該盤熱銷將帶動10月下旬一手成交加快，加上疫情緩和，市民活動增加，如疫情持續受控，料本月樓市反彈表現將如今年5、6月般激烈。截至昨日，10月一手成交達580宗，料全月可達1,300至1,500宗，較9月上升最多5成。

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