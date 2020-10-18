俄國沙特罕有一周兩度對談　擬加强合作穩油價

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)舉行會議前夕，外媒報道稱，俄羅斯和沙特阿拉伯本周罕有地舉行了第二次電話會議，討論OPEC+協議的問題。

克里姆林宮稱，俄羅斯總統普京周六和沙特王儲穆罕默德·薩勒曼的通話是10月13日對話的延續。克里姆林宮並發表聲明，指兩人廣泛地討論了OPEC+合作等議題，雙方重申願意在這一領域進一步密切協調，以維護世界能源市場的穩定。

OPEC+幾位部長於周一(19日)將在聯合部長級監督委員會會議上討論減產的執行情況，下次OPEC+部長全會將於11月30日至12月1日舉行，預期將評估減產協議。石油輸出國組織日前發月報，警告2021年全球石油需求反彈速度較此前預測緩慢，下調對石油需求增長的預測。

國際油價周五(16日)承壓，紐約11月期油收報每桶40.88美元，跌8美仙或0.19%，全周累升約0.69%。布蘭特12月期油收報每桶42.93美元，跌0.23美元或0.53%，全周累升約0.18%。

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