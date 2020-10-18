財庫局將向立會提交金融發展法案　擬設法定企業拯救程序

財經事務及庫務局局長許正宇今日(18日)於撰文中表示，立法會復會，期望用未來一年的議會時間，在金融發展的範疇上向立法會提交多條法案，希望達到三大目標，包括設立法定企業拯救程序，加強市場抗疫復元能力；提供有針對性的稅務寬免，拓展資產管理業務；及強化市場基建，加快金融科技發展的進程。

他指，目前香港沒有法定的企業拯救程序，假如公司陷入財政困難，很多時候只能清盤結業。這對公司的持份者如股東、僱員及債權人而言，未必是一個最好的結局。因此希望引入法定企業拯救程序，提供一個新選項，讓獨立第三方專業人士在期限內監管公司，嘗試制定一個拯救方案。在新冠疫情打擊各行各業的當下，引入這個拯救程序更具及時及必要性。但政府不是首次向立法會提交相關法案，他稱會汲取過往經驗，仔細聆聽持份者的意見，同時引入措施防止程序被濫用。

此外，他又希望通過有針對性的稅務寬免，拓展香港的資產管理業務。同時，提到證券市場無紙化相關準備工作已進入相對成熟的階段。另一項涉及市場基建及金融科技的工作，是有關設立積金易平台(eMPF)的法例修訂，長遠而言集中強積金行政管理系統亦可以為未來例如「全自由行」等的改革措施鋪路。

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