【全球攬炒】演出機會銳減！英國1/3音樂家考慮轉行

疫情衝擊導致演藝界出場機會銳減，英國音樂家聯盟近日進行的內部調查顯示，在2,000位會員中，有34%正在考慮「完全放棄」這個行業。而近半會員已找到其他工作，但仍有七成人目前工作量不及往時1/4。87%音樂家受強制休假影響，當自僱支持計劃10月底結束時，將面臨財務困境。

聯盟總秘書Horace Trubridge指出，部分音樂家們開始到超商工作、當外賣員，除了音樂以外其甚麼都做，「這便是問題所在」。他續指，音樂家已經幾個月沒有工作，除了普遍信貸之外，他斥責政府未有財政支援這個價值52億英鎊(約520億港元)的產業。

另外，據預約音樂家服務公司Encore的調查顯示，其560名音樂家當中，有64%正思考離開這個圈子，41%表示今年剩下時間內仍未接到預約。雖然音樂會場地已經有限度地解禁，但與今年初相比，幾乎沒有舉辦音樂會，現場節目及音樂課程需求亦大減，使音樂家失去主要收入來源。

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