投資變天！歐洲ESG基金5年內料超越傳統基金

除了傳統倚賴實體的行業外，疫情也扭轉了「基金界」的投資取向！隨着投資者對氣候變化和社會不平等等風險的日益關注，分析預計未來5年歐洲可持續投資產品的資產將達到76億歐元(約690億港元)，超過傳統基金。可持續投資，亦即是ESG投資，是指在作出投資決定的過程中，除了財務因素外，亦考慮到環境、社會及管治範疇。

據會計師行羅兵咸永道研究，在最好的狀況下，歐洲ESG基金的資產規模到2025年將三級跳，在歐洲基金部門的佔比也將從15%飆至57%。該轉變將對歐洲企業造成重大影響，包括把資金導向永續活動，迫使企業揭露相關資訊，公布企業經營對環境的影響，以及如何對待員工等。然而，投資者亦可能遇到「漂綠」(Green Washing)等狀況，例如基金經理誇大其ESG憑證，試圖在市場分一杯羹。

有份撰寫研究的Olivier Carré表示，ESG基金出現爆炸性增長，乃歐盟從35年前成立可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)以來，對歐洲資產管理最重要的一次變革。

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