【飯碗不保】傳英國能源巨頭BP將裁員萬人

石油需求下滑加上油價受壓，巨型油企接連宣告裁員，繼荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)和埃克森美孚(Exxon Mobil)，英國能源巨頭英國石油公司(BP)亦傳出將大裁員約1萬人。

外媒據BP內部文件和知情人士消息，該公司約有2,500名員工申請自願離職後，還將強制裁員約7,500人，涉及的主要部門為油氣勘探和生產部門，其中有千名工程師、地質學家和科學家。據悉，BP發言人已確認自願離職的人數。同時，該公司表示正朝着完全建立新組織的方向前進，希望能夠完成此過程，期望在未來數個月讓所有員工明白自己的崗位。

為應對新冠肺炎的危機，BP今年6月宣布了削減成本及重塑業務的方案，內容包括大幅裁員15%，大約為10,000名員工。此前，殼牌公司已宣布將裁減最多9,000個工作崗位，埃克森美孚計劃2021年底前在歐洲裁員1,600人。

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