匯市變天！未來取向國家負債愈少　貨幣愈睇升

外國傳媒報道，各國為了救市而大舉支出，加重了債務壓力，使投資者擔心世界經濟將面臨新的「財政懸崖」。就此，有分析認為，政府愈有能力花錢的國家，貨幣走勢也會更強，例如挪威與瑞典克朗偏強、澳元較加元強、歐元比美元強，英鎊及多種新興貨幣則將相對弱勢。

根據國際貨幣基金組織(IMF)資料，各國政府今年已承諾支出約12萬億美元，債務規模將與國內生產總值(GDP)相當，促使投資者擔心明年復甦力度可能受財政因素拖累。有見及此，匯市投資者聚焦各國財政能力，即年度預算赤字與政府總負債佔GDP的比率，來判斷匯市的贏家與輸家。

挪威今年雖然出現25年以來首見的預算赤字，但因赤字佔比仍低，負債佔GDP比例也低於50%，使挪威克朗匯價最近幾周穩健升值；瑞典也因為赤字及負債佔GDP比率分別只有4.2%及35%，加上經濟正在復甦，因此瑞典克朗也轉強。

澳洲今年的赤字及總負債佔GDP比例將分別為11%及25%，加拿大則為16%及31%，因此澳元今年的表現預料會比加元強。

美元也不例外。投資者偏好歐元的程度超過美元，因為歐元區各國比美國更支持提高公共支出。歐元區與美國政府的負債佔比雖然都約為100%，但美國今年的預算赤字比率高達16%，歐元區僅8.5%。

法國興業銀行預測，若歐元區再擴張支出，料歐元會強勢升值，明年將在1.2至1.30美元的區間內波動。由於負債愈重的國家，政治人物較可能反對政府進一步擴張支出，從而壓抑本國貨幣走勢，預料各國的財政實力將對明年的匯市走勢更具影響力。

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