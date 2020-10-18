產業變天！全球出行模式「疫」轉　汽車界搶推SUV

疫情扭轉了出行模式，令汽車業也需謀求轉變！外國傳媒報道，各大車廠正急切以利潤較高的休旅車(SUV)，取代獲利較少的車種，即使必須終結旗下「經典車款」也在所不惜。舉例來說，德國福士汽車(Volkswagen)計劃明年第2季，在北美推出小型休旅車Taos，該公司為了在墨西哥組裝廠生產這款車，停產20世紀最具影響力的經典車款「甲蟲車」。

對汽車產品規劃者而言，做此決策原因很簡單，畢竟小型汽車愈來愈不受市場歡迎，而跨界別車種則大行其道，休旅車和皮卡(即輕便型客貨兩用車)今年在美國市佔率可望超過70%。車廠投資生產跨界別車款能取得更佳利潤，因為消費者願意為較高的車身、更寬敞的空間支付更多錢，但其研發和製造成本卻不會比普通私家車貴太多。

福士認為，這種趨勢將延續，估計到2030年時，美國消費者每年將購買近1,000萬輛休旅車。

事實上，福士並不是唯一一家狠心停產旗下經典車款的車廠。另一美國大廠福特汽車正在北美市場停售Taurus，這款車曾勇奪美國銷售冠軍。通用汽車也停產多款車種，包括歷史逾60年的雪佛蘭車Impala。快意佳士拿也放棄向美國人推銷「佳士拿500」，儘管該品牌是靠歐陸暢銷的小車於2011年重返美國市場。

部分車廠在生產線和展示中心也騰出空間，為了重新推出舊有的休旅車款，例如福特Bronco、雪佛蘭Blazer與吉普Grand Wagoneer，但福士選擇放棄「甲蟲車」，重新打造Taos車款。Taos取名於新墨西哥州北部一處人口不到6,000人的小鎮。

福士新增Taos和純電動車款ID.4後，加上原先的Tiguan，在小型休旅車領域共有3款主力產品，與同業富士汽車(SUBARU)和吉普(Jeep)的布局類似。

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