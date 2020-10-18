首三季工廈大手成交額跌六成　辣招以來新低

美聯工商舖資料研究部及市場資訊，今年首三季工廈億元或以上的成交宗數及金額均按年大跌六成，金額創2013年辣招以來新低。該行預料，除非市況在短期內出現大逆轉，相信今年第四季工廈大手交投量有機會維持低位。

今年首三季工廈大手成交僅錄14宗，按年大減65%，宗數為2016年以來新低；成交金額約43.95億元，較去年同期急挫63.3%，創2013年辣招實施以來新低。去年首三季的40宗億元成交中，其中30宗在上半年，即社會運動發生前錄得，當時市場氣氛較好，再加上兩大工廈新盤觀塘創匯廣場及黃竹坑傲南廣場熱賣，部分全層單位以逾億元成交，令2019年上半年的工廈大手交投量較多。

活化工廈政策於2018年重啟，由於重建工廈可放寬地積比最多20%，吸引部分業主或發展商買入全幢工廈重建，2018及2019年也錄得不少全幢工廈成交。但去年中社會運動開始，市場觀望氣氛濃厚，工廈大手交投減少，加上具重建潛力的全幢工廈存量逐漸下降，今年首三季的全幢工廈成交也不多，其中較受矚目的為長沙灣利洋中心及百麗大廈全幢，第一集團分別以7.9億及6.4億元買入重建。

美聯工商董事陳偉志表示，去年上半年觀塘及黃竹坑工廈新盤熱賣，帶動整體工廈市場氣氛，而部分全層單位更以逾億元成交，令去年錄得的大手交投較多。不過今年受疫情影響，推出的工廈新盤不多，市場氣氛明顯也不及去年，再加上部分業主的減價幅度未能符合準買家的意願，令工廈大手交投量下跌。而今年部分工廈售價錄得下跌，間接令金額達億元的工廈交投也相對減少。

陳續指，雖然市場已累積一定購買力，但由於疫情仍然持續，而美國總統大選結果也有機會影響未來的中美關係，在市場不明朗因素仍未消除下，投資者或維持觀望態度，所以第四季工廈大手交投量有機會繼續處於低位。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299