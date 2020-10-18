中國經濟：創業板已受理414企業發行上市申請

內地媒體報道，中國證監會副主席閻慶民表示，創業板改革並試點註冊制自從8月24日落地一個多月效果不錯。截至上周四(15日)，創業板共受理了414家企業發行上市申請，深交所已經審核通過93家，證監會註冊42家，已經上市36家。再融資、重大資產重組同步實施註冊制，首單上市公司重大資產重組已經完成註冊。

局方着力支持新三板精選層掛牌企業轉板上市。閻氏指，目前已就新三板精選層向科創板、創業板轉板上市發布了指導意見，正在制定相關規則，為多層次資本市場打開有機聯系的通道。同時，亦着力支持深交所深化板塊改革、擴大股票期權試點，滿足投資者風險管理的需求。

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