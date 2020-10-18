人民幣速遞：滙豐屈宏斌指政策信號明確　升值速度勢放緩

隨着人民銀行調降外匯風險準備金率，市場料近期人民幣匯率快速升值趨勢將告終。滙豐銀行大中華區首席經濟學家屈宏斌接受內地媒體訪問時認為，短期內人民幣升值速度放緩甚至走軟，但這都為是預期之內。

對於人民幣逆周期因子會否取消，屈宏斌稱，實際上就是按市場趨勢的變動，再進一步採取動作，政策工具有很多，除了存款準備率取消之外，逆周期因子的調節也是一個必選項，還有其他政策工具也可以用，甚麽時候出甚麽政策需要看市場反應。人行希望通過這種預期的引導，可以形成人民幣雙向波動的市場，是由市場驅動雙向波動。他續指，不希望人民幣再以目前的速度繼續攀升的信號已經非常明確，短期內人民幣升值的速度會下降。

內地中小企業的信心指數向好，但他認為從政策的角度來說，還是如何去進一步減少不確定性。例如說企業，尤其是服務業仍然處於困境中，應對這些企業進行一些實質性的幫扶。幫助企業使其經營正常化，員工預期業績有所好轉，對內需就會有一個支持，便會進一步為其他企業帶來更多的訂單、更多需求，從而會產生一個正反饋的良性循環。其他方面，例如在改善營商環境可以多做一點，可能一定程度上都會對沖來自其他方面的負面影響，包括疫情、海外地緣政治的影響，這樣可以幫助企業更好的恢復。

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