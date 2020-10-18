板藍根對新冠肺炎有效？白雲山：還需開展進一步工作

外國傳媒報道，廣州白雲山醫藥集團因有報道稱，復方板藍根對新冠病毒有效，股價在上周五(16日)大漲，不過公司稱該藥品還需要進一步研究。

白雲山在上海交易所的一份公告中稱，媒體報道所涉及的相關結論，只是針對公司合營企業白雲山和黃公司復方板藍根顆粒開展的抗新型冠狀病毒體外篩選的實驗結果，後續還需對該產品開展進一步相關工作，預計該藥物的銷售不會對公司的經營業績產生重大影響。白雲山持有合營公司50%的股份。

板藍根是一種傳統中藥，通常用作感冒和流感的常用療法。在致命的禽流感病毒爆發期間，2013年該產品在中國各地銷售一空。市值約為78億美元的白雲山也零售西方藥品。

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