經濟變天！印度料2050年成為世界「三哥」

外國傳媒報道，知名醫學期刊《刺針》最近發表一項研究顯示，到了2050年左右，印度可能會在世界最大經濟體排名中從第5位，攀升至第3位。

上述研究預測，印度在2030年左右將擁有全球最多的勞動年齡人口，而且勞動人口會繼續增長，到了2050年左右達到高峰。儘管之後可能會走下坡，但到了21世紀末期，印度的勞動年齡人口仍會是世界榜首。

印度在2017年成為世界第7大經濟體，目前升至第5，超越法國與英國。人口結構變化將讓印度在2030年成為第4大經濟體，僅次於美國、中國和日本。到了2050年，印度將超越日本，佔據第3，並將維持這個排名直到2100年。

而世界最大的兩個經濟體美國和中國之間的長期競爭，也將面臨變化。研究報告稱，預計中國將在2035年超過美國。然而，由於中國人口可能下降，導致經濟增長受到壓抑，因此兩國可能在2098年再次換位。

印度有一個雄心勃勃的目標，要在2025年成為一個5萬億美元的經濟體。雖然這個目標的前提是GDP規模幾乎翻倍，原本認為可能成功，但新冠疫情爆發，讓這個可能性成了「零」。該國經濟在今年第一財季(4至6月)急劇萎縮，收縮幅度達創紀錄的23.9%。雖然封城措施解除後可緩解一些壓力，但預計印度本財年(2020年4月至2021年3月)的GDP仍將萎縮最少10%。

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