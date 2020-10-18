新股專輯：合景悠活周一起招股

合景悠活管理層。左起：投資者關係總監于婧；財務總監李明明；財務管理中心總經理楊靜波；行政總裁孔健楠；住宅物業事業部總經理王躍；人力資源及行政中心總經理曠曉玲；商業事業部總經理崔然

管理層透露，目前正在物色適合的收購項目，主要考慮目標公司盈利水平、法例合規情況、管理團隊具經驗、地理位置等，以為公司帶來協同及規模效應。

今年首4個月，母企合景泰富及其合營企業、聯營公司或其他關聯方，佔收入佔87.5%。管理層強調，與母企是互利互補的合作關係，母企擁有充足的土地儲備，並能提供高端住宅、商業物業作為公司發展基礎。

管理層又指，大灣區業務佔整體業務約四成，日後將繼續拓展區域，如長三角、中西部，以及環渤海等一、二線城市，期望能減少對個別地區的依賴，以降低個別地方經濟周期及市場波動對公司的影響，及有助減少營運風險。

合景悠活將於本周四(22日)中午截止招股，每股招股價介乎7至8.13港元，發行3.83384億新股，集資最多31.17億元。是次獲8名基礎投資者撐場，合共認購1.2億美元(約9.36億港元)等值股份。每手1,000股，入場費8,211.93元，預期本月30日掛牌。農銀國際及華泰為聯席保薦人。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299