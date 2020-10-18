十大屋苑周六兩日錄11宗成交　按周少8.3%

中原地產指出，十大屋苑於本周六、日錄得11宗成交，較上周減少1宗或約8.3%，仍連續11周企穩雙位數。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍站新盤銷情報捷，帶動樓市交投氣氛向好，項目早前超額認購逾57倍，大量向隅客未能成功入市，部分率先流入二手市場，令二手睇樓量得以保持。而第三輪疫情持續改善，在疫情受控下，相信交投會反彈。

該公司趙鴻運表示，期內鰂魚涌太古城錄1宗成交，本月已累積20宗交投，剛成交單位為冠天閣中層G室，實用面積563方呎，兩房間隔，去年11月以1,430萬港元放售，現減至1,125萬元市價售出，呎價19,982元。

同區康怡花園周六、日錄兩宗成交，較上周多1宗，為期內最活躍屋苑之一。中原楊文傑表示，屋苑P座高層2室，實用面積466方呎，兩房間隔，開價875萬元，放盤僅2小時即減至860萬元成交，實用呎價18,455元。

天水圍嘉湖山莊同錄兩宗交投，惟較對上一周下跌50%，該行伍耀祖表示，大圍新盤開售搶去部分客源，新成交包括麗湖居10座低層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，成交價505萬元，呎價11,425元。

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