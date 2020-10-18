【全球攬炒】大企業併購非佳兆！高盛憂失業惡化

外國傳媒報道，疫情令企業強者愈強，在網購盛行及各地政府補助下，許多大企業表現依然很好，但這讓華爾街大行高盛擔憂！由於部分大企業加速併購，反而造成更嚴重又難解決的失業問題。

高盛總裁兼營運長John Waldron表示，政府將要面對的難題是大企業表現愈來愈好，然後失業的情況愈來愈嚴重，因為可預見的是「更強大、更健全」的公司將會趁當下的機會，收購那些狀況比較不好的公司，因此將有不少大規模的企業併購活動。

高盛在美國是處理企業併購案的領導性金融機構，他們的客戶現在愈來愈渴望尋求收購目標，這對高盛本身而言是好事，但對社會大眾而言，這樣的結果便是：當「自動化」已威脅大量工作機會的時候，更多職位將因企業併購而消失，成為棘手的失業問題。

為了應對經濟衝擊，美國聯儲局將利率降至零水平，但高盛形容這等同是為這些大企業頒授「併購許可證」，因不受疫情影響的大企業更容易獲得銀行融資，而利率又如此低。

事實上，美國目前多數失業為無薪假、留職停薪等暫時狀態，愈來愈多專家擔憂，不少失業人數可能變成長期問題。

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