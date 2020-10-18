新盤動向：柏傲莊I首輪391伙全數沽清　套現逾42.7億

首輪銷售最大手及總額最高個案，為一組買家選購4個三房戶，售價介乎1,284萬至1,616.3萬元，總額5,748.8萬元。客源分布方面，買家主要自新界區，佔比例約六成，三成來自九龍，餘下一成為港島客。而整體買家當中佔八成為用家，兩成屬投資客。

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