渣打擬易帥　三大候選人大有來頭！

現任大中華及北亞區行政總裁洪丕正，明年擔任亞洲區行政總裁，將同時掌舵東盟及南亞業務，其現時掌舵的業務及地區為集團最大的收入貢獻來源。洪氏自1992年起於渣打工作，曾任渣打銀行(香港)行政總裁，帶領該行度過全球金融危機，亦助渣打成為中國最大的外資銀行之一。

至於來年CPBB「一姐」徐仲薇，暫為唯一女性熱門人選，她熟悉零售銀行業務，未來負責拓展個人富裕客戶市場和創新數碼銀行服務，旗下管理的資產規模達2,000億美元。值得注意的是，徐氏加入銀行界前，為台灣著名歌手，更曾發行數張專輯，最後轉換跑道成為銀行家。

不過，渣打CEO接班人將面對重重挑戰，不但要抗衡低息環境、新冠肺炎疫情帶來的打擊，更甚是中美關係緊張，使國際銀行處境尷尬。下任CEO會花落誰家目前仍未知曉，惟肯定的是，上任後須繼續「過五關、斬六將」！

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