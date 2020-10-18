渣打擬易帥 三大候選人大有來頭！
2020年10月18日 19:43
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（中新社圖片）
渣打集團(02888)今年初已傳出主席韋浩思積極物色人選，以接替行政總裁(CEO)溫拓思，目前三名內部候選人均大有來頭！集團將於翌年起重組架構，屆時履新的歐洲及美洲區、企業、商業及機構銀行業務(CCIB)行政總裁Simon Cooper、新部門「消費者、私人及企業銀行業務」(CPBB)行政總裁徐仲薇，以及將改任為亞洲區行政總裁的洪丕正，均榜上有名。
外電報道，明年任渣打CCIB行政總裁的Simon Cooper，為渣打最有影響力的高級管理層之一，現時呼聲甚高。他在四年前由滙豐控股(00005)「過檔」，現掌管銀行業務多達2/3，對渣打的直接控制權可謂遠高於其他對手，並曾化腐朽為神奇，帶領企業部門逃脫壞帳困擾。
現任大中華及北亞區行政總裁洪丕正，明年擔任亞洲區行政總裁，將同時掌舵東盟及南亞業務，其現時掌舵的業務及地區為集團最大的收入貢獻來源。洪氏自1992年起於渣打工作，曾任渣打銀行(香港)行政總裁，帶領該行度過全球金融危機，亦助渣打成為中國最大的外資銀行之一。
至於來年CPBB「一姐」徐仲薇，暫為唯一女性熱門人選，她熟悉零售銀行業務，未來負責拓展個人富裕客戶市場和創新數碼銀行服務，旗下管理的資產規模達2,000億美元。值得注意的是，徐氏加入銀行界前，為台灣著名歌手，更曾發行數張專輯，最後轉換跑道成為銀行家。
不過，渣打CEO接班人將面對重重挑戰，不但要抗衡低息環境、新冠肺炎疫情帶來的打擊，更甚是中美關係緊張，使國際銀行處境尷尬。下任CEO會花落誰家目前仍未知曉，惟肯定的是，上任後須繼續「過五關、斬六將」！
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