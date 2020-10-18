【深度解構】內地周一公布GDP　零售是未來關鍵

內地周一(19日)公布重磅經濟數據，雖然市場料重啟復甦之路，但零售消費恐表面風光。數據顯示，8月份社會消費品零售總額增長今年首度單月轉正，更被視為疫情後內地「雙循環」經濟重要引擎之一，惟分析指，內地零售市場於後疫情時代仍充滿不確定性。

市場預期，內地周一公布第3季國內生產總值(GDP)按年增速會比前一季加快2.3個百分點，至5.5%，首9個月按年增速亦有0.7%，扭轉上半年跌1.6%的頹勢，問題是縱使9月份零售銷售按年增速有望加快至增長1.6%，首9個月累計仍按年挫7.4%。

日資券商野村指，疫情對內地低收入群體造成極大打擊，特別是沒有失業保險但消費傾向較高的農民工。由於內地失業率可能被低估，中央財政支持更着力於刺激投資，而非向居民提供財政救助。在此經濟困難時期，過去十年間迅速攀升的居民債務水平，或進一步壓抑居民消費。

據國家統計局資料顯示，社會消費品零售總額與居民消費不能混為一談，前者並未納入大多數服務消費，亦涵蓋了居民、企業及政府的消費總量。因此，野村相信，現時內地居民消費的復甦速度，可能較社會零售更慢。該行分析，這背後的影響因素包括部分社會零售數據與出口、固定資產投資相關；受旅行禁令限制，部分進口奢侈品只能在境內購買，因而納入社會零售，加上金價急漲帶動部分居民金融資產投資轉向零售，即在商舖購買實物黃金，均有機會谷大社會零售數據。

以內地傳統消費旺季為例，即使強如十一長假期，各地商家及地方政府積極狂谷消費，但據商務部監測，10月首8日內地零售及餐飲重點監測企業銷售額只有約1.6萬億元人民幣，日均銷售額較去年十一假期僅增4.9%，升幅明顯比預期遜色。

儘管瑞銀亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆認為，消費有望成為今年第4季內地增長的主要推動力，但有機構預測，內地零售業只會呈現「U」形復甦，基礎必需品如液態奶、牙膏和洗髮水等，繼續呈現明顯的消費降級態勢。

京東數字科技首席經濟學家沈建光等撰寫的報告亦提及，內地最新消費格局較令人擔心的一點是疫情衝擊拉大貧富差距。考慮到疫情對中小企業、中低收入人群及部分實體行業的巨大衝擊，內地經濟增速要回到疫情前水平甚有難度。

宏觀經濟面對逆風侵襲，國際會計師事務所羅兵咸永道指，疫情期間內地零售商首當其衝，消費者普遍感覺前景不明朗，而疫後消費支出的復甦並不平衡，奢侈品牌及大眾品牌需求呈現兩極化，前者銷售額雖已迎來「V」形反彈，但餐廳用餐、衣服鞋類及美容產品的家庭支出預期有所減少，故內地消費市道仍充滿嚴峻挑戰。

【化危為機：零售商宜轉型應對消費變遷】

疫後全球新興消費趨勢大變，多家已上市的內地零售股或消費品製造商已急急轉型或沽售資產，甚至透過獲提全購向業內巨頭靠攏。就此，羅兵咸永道建議，傳統零售模式須及時透過多角度轉型。

內地疫情危機現已進入消退階段，市場紛紛預料未來數月消費水平逐漸恢復，尤其是政府多次強調消費為經濟增長關鍵動力之一。不過，羅兵咸永道中國消費市場行業主管合夥人葉旻提醒，無論疫情結果如何，新零售業轉型將隨着電子商務激增及消費技術採用而持續下去。換言之，內地零售股為應對新興消費趨勢，需提供更靈活、實時的物流策略，尤其要針對熱門產品的短期不規則需求，實行彈性採購策略，才能在疫後化危為機。

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