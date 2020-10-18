擔心放水太多！聯儲局討論收緊金融監管　防資產泡沫

外媒報道，部分聯儲局官員呼籲收緊金融監管，以防超低利率促使投資者過度冒險和資產泡沫。波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，當局缺乏有效工具阻止企業和家庭過度槓桿，在缺乏有效監管下，長期低息可能帶來反效果；明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利亦稱，更嚴格的監管，可減少聯儲局一再出手打救市場的需要。

部分聯儲局官員的憂慮之一，是一旦金融風險未能受控及出現危險的資產泡沫，聯儲局可能被迫早過預期加息。主張要求大型銀行遵守更高資本要求的卡什卡利表示，在波動的時期，包括現時，金融系統需要從根本上加強抵禦力，個人認為貨幣政策不能解決金融穩定風險。

雖然預期短期內不會有重大監管變動，但若美國民主黨總統候選人拜登勝出大選，有關加強金融監管的討論可能升溫，令政治環境更有利採取行動。

不過，目前而言，聯儲局主要官員包括主席鮑威爾和負責金融監管的副主席夸爾斯均暗示對疫情下的政策措施感到滿意，認為銀行業穩健，可抵禦疫情衝擊和支持經濟。

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