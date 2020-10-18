樓價UPDATES：銀行估價審慎　業主接受現實劈價沽貨

市場減價盤湧現，加上銀行估價取態審慎，迫使部分業主接受現實大幅調減叫價，土瓜灣翔龍灣海景兩房，半個月降價64萬港元，以646萬元售出，較同類放盤低價約一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角富雅花園金桃閣高層B室，實用面積453方呎，兩房間隔，原叫價800萬元，放盤一星期，減價12萬元或1.5%，以788萬元易手，實用呎價17,395元。

●灣仔萬豪閣低層D室，實用面積397方呎，兩房間隔，放盤約9個月，減價60萬元或約7.1%，以約790萬元連租約沽出，實用呎價19,899元。

●香港仔深灣9號1座中層B室，實用面積1,368方呎，三房連套房間隔，坐享全海景，以4,380萬元易手，實用呎價32,018元。

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九龍區

●土瓜灣翔龍灣3座低層A室，實用面積360方呎，兩房間隔，享東南海景，最初開價710萬元，放盤約半個月，由於銀行估價不足，加上市場相繼出現減價盤，最後減價64萬元或約9%，以646萬元成交，實用呎價17,944元，較現時市場同類放盤低價約10%。

●牛池灣居屋瓊山苑F座高層3室，實用面積434方呎，兩房間隔，原開價560萬元，減價52萬元或約9.3%，已補價自由市場成交價508萬元，實用呎價11,705元。據了解，原業主於2012年以240萬元購入上址，當時已補地價，持貨8年帳面獲利268萬元。

●長沙灣泓景臺1座高層D室，實用面積492方呎，兩房間隔，8月開價900萬元，累減58萬元，以842萬元成交，實用呎價17,114元。

●西南九龍匯璽II第3B座高層K室，實用面積379方呎，一房間隔，以每月租金約1.9萬元放租，約1個月減租1,000元，成交月租約1.8萬元，實用呎租47.5元。

●將軍澳海翩滙7座頂層連天台單位，實用面積521方呎，兩房間隔，去年以988萬元叫價放盤，最後減價48萬元，以約940萬元成交，實用呎價18,042元。

●將軍澳維景灣畔5座高層E室，實用面積513方呎，兩房間隔，今年9月初放售，叫價880萬元，累減至848萬元易手，實用呎價16,530元。維景灣畔現有約300個放盤，同類型單位入場價由880萬元起。

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新界區

●大埔居屋大埔廣場宜輝閣高層I室，實用面積377方呎，兩房間隔，原開價535萬元，放盤3個月，減價25萬元，已補價自由市場成交價510萬元，實用呎價13,528元。

●沙田欣廷軒2座低層D室，實用面積406方呎，兩房間隔，以712萬元成交，實用呎價17,537元。

●馬鞍山天宇海5B座中層D室，實用面積736方呎，三房連套房間隔，今年9月下旬放售，原開價1,000萬元，議價後以990萬元售出，實用呎價13,451元。

●元朗YOHO Town第2座中層E室，實用面積516方呎，三房間隔，原叫價約820萬元放售，單位未有開放予買家睇樓，終減至774萬元成交，實用呎價15,000元。

●元朗蝶翠峰5座中層B室，實用面積572方呎，叫價約680萬元，以673萬元成交，實用呎價11,766元。原業主於2014年10月以約420萬元購入上址，現轉售帳面獲利約253萬元。

●元朗爾巒菲利提諾大道8座高層B室，實用面積649方呎，叫價約880萬元放售，議價後減約52萬元，以828萬元成交，實用呎價12,758元。原業主於2014年4月以約627.7萬元購入上址，至今升值約31.9%。

●元朗爾巒本月暫錄2宗成交，其中茵羅洛斯層2座低層B室，實用面積897方呎，三房間隔，叫價1,000萬元，議價後微減6.2萬元，以993.8萬元售出，呎價11,079元。單位2014年3月買入價727萬元，現轉手帳面獲利266.8萬元，6年升值約37%。

●粉嶺牽晴間10月暫錄約3宗成交，最新成交為12座高層D室，實用面積385方呎，兩房間隔，以542.8萬元獲承接，實用呎價14,099元。

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