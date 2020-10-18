OPEC+委員會開會在即 俄及沙特加強石油外交

外國傳媒報道，俄羅斯和沙特阿拉伯上周舉行了第二次、也是不尋常的一次電話會議討論石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)的協議。該組織官員上周五(16日)警告，2021年石油市場可能疲弱。

克里姆林宮稱，俄羅斯總統普京上周六(17日)和沙特王儲薩勒曼的通話是10月13日對話的延續。克里姆林宮在通過電子郵件發表的聲明中說，兩人「廣泛地」討論了OPEC+合作等議題。

克里姆林宮說：「雙方重申願意在這一領域進一步密切協調，以維護世界能源市場的穩定。」

OPEC+幾位部長兩天後將在聯合部長級監督委員會會議上討論減產的執行情況。該委員會每月開會以分析市場，其建議隨後由OPEC全體進行審查。下次OPEC+部長全會將於11月30日至12月1日舉行。

自7月以來，布蘭特期油一直在每桶40至45美元之間徘徊，受到冠狀病毒爆發打壓全球能源需求的影響，但也受到OPEC+減產的支撐。

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